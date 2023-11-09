Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır

SüperLig´in12´nci haftasında Konyaspor´u konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park´ta Konyaspor ile karşılaşacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-09 20:31:32

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