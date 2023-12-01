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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:18
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        Trabzon'dalimandacep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz´ın (16) ardından Emir Berke Aşık'ın da kaybolduğu noktaya yakın mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Trabzon -

        2023-12-01 14:17:10

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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