Trabzon'dalimandacep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz´ın (16) ardından Emir Berke Aşık'ın da kaybolduğu noktaya yakın mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Trabzon -

2023-12-01 14:17:10

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