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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, taraftarları hentbol maçına davet etti

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonluları hentbol maçına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:03
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, taraftarları hentbol maçına davet etti
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonluları hentbol maçına davet etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda 10 puanla liderliğini sürdüren Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile Kırşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı yarın 13.00'de Beşirli Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, bugüne kadar grubunda çok başarılı performans gösteren takımın hedefinin, süper lige yükselmek olduğunu belirtti.

        Genç, Kadın Hentbol Takımı'nın başarısını sürdürmesi için desteğin çok önemli olduğunun altını çizerek, Trabzonluları yarın oynanacak maça davet etti.

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