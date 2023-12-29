Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        FİLİSTİN'EDESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akçabaat Adliye Sarayı Temel Atma Töreni sonrası Trabzon'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun katılımcıları arasında olduğu, Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen 'Aziz şehitlerimiz ve Filistin'e özgürlük için Trabzon'da yürüyoruz´ temalı yürüyüş ve miting programına katıldı. Yürüyüşe; Bakan Tunç'un yanı sıra, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hak İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, eski CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, sendika temsilcisi ve çok sayıda kişi katıldı. Ortahisar Belediyesi önünde başlayıp, Meydan Parkı´nda sonlanan yürüyüşte katılımcılar, terörü lanetleyerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

        'DÜNYANI GÖZÜ ÖNÜNDE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR'

        Tunç, Filistin atkısı takarak, 'Sıra sende Trabzon, Özgür Filistin için ayağa kalk' yazılı pankarttı tutarak yürüyüşe destek oldu. Yürüyüş sonunda konuşan Tunç, "7 Ekim'den bu yana Filistin'de bir insanlık ve dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor, soykırım yapılıyor; bebekler, çocuklar katlediliyor. 20 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Çocuklar katledilirken maalesef uluslararası kuruluşlar, uluslararası sözleşmeler, bu sözleşmelere imza attığını iddia ülkeler, devletler sessiz kalmaya devam ediyor. İnsanlık vicdanı bugün Trabzon'da olduğu gibi Avrupa'nın ve dünyanın değişik ülkelerinde caddeler Filistin´e destek, İsrail´i lanetleme yürüyüşleriyle dolup taşarken; uluslararası kuruluşların etkisizliği, sessizliği maalesef devam ediyor. Türkiye olarak başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oradaki akan kanın, insanlık suçunun önlenmesi, çocuk katliamının durması noktasındaki mücadelemizi hep sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun yıllardır seslendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' derken işte bu günlere işaret ediyor" dedi. 

        'YOĞUN BİR DİPLOMASİ ÇALIŞMASI SÜRDÜREN BİR TÜRKİYE VAR'

        "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" diyen Tunç, şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin huzuruna getirilen ateşkes önergeleri sadece bir üyenin Amerika Birleşik Devletleri'nin 'hayır' oyuyla maalesef 'savaşa, bebek katliamına devam' denilebiliyor. Oradaki akan kanın bir an önce durması hepimizin dileği. Yoğun bir diplomasi çalışması sürdüren bir Türkiye var. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu sorunun çözümü bir asırdan bu yana Filistin topraklarını işgal eden İsrailli saldırganları durdurmanın yolu ve çaresi, orada bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak mazlumların, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Akçaabat Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu...
        Adalet Bakanı Tunç, Akçaabat Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu...
        Trabzonspor'da Onuachu her alanda zirvede
        Trabzonspor'da Onuachu her alanda zirvede
        Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
        Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Trabzon'da sergi açılışına katıldı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Trabzon'da sergi açılışına katıldı
        Çaykara'da öğrenciler cep sinemada film izledi
        Çaykara'da öğrenciler cep sinemada film izledi
        Su değirmeninin çarkını 4 kuşaktır aynı aile döndürüyor
        Su değirmeninin çarkını 4 kuşaktır aynı aile döndürüyor