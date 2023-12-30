Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi sürdü
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5´e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-30 20:41:56
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