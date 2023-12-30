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        Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi sürdü

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:45
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        Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi sürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5´e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. 

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-30 20:41:56

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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