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        Trabzonspor teknik çalıştı

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:25
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        Trabzonspor teknik çalıştı
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını saat 11.00´de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. Dengeyle bağlantılı teknik çalışma ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi.

        Bordo mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-30 14:19:45

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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