Trabzonspor teknik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´in 19´uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını saat 11.00´de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. Dengeyle bağlantılı teknik çalışma ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-30 14:19:45