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        Trabzon'da sahte içki ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da sahte içki ve tütün ürünlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:30
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        Trabzon'da sahte içki ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Trabzon'da sahte içki ve tütün ürünlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tonya Emniyet Amirliğince ilçede 2 kişinin ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Aramada 4,3 litre sahte alkol, 3 bin 360'ı dolu, 27 bin 700'ü de boş makaron ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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