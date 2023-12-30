Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlüsü okul inşaatında çalışıyor

Trabzon'da, eşi ve oğlunu yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada ceza alan Mehmet G, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında okul inşaatında çalışıyor.

Beşikdüzü ilçesinde Mart 2021'de tartıştığı eşi ve oğlunu yaralayan 50 yaşındaki Mehmet G. hakkında, Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesince kamu davası açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın 11 ay 6 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle bir süre hapis yatan Mehmet G, daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlandı.

Mehmet G'nin cezası, 40 gün okul tadilatında çalışma, haftanın belirli günlerinde kolluk kuvvetlerine imza verme ve suça konu aile içi şiddet seminerlerine katılma yükümlülüğüne çevrildi.

Yasa kapsamında Ortahisar ilçesindeki okulun inşaatında 15.00-18.00 saatlerinde çalışan sıvacı ustası Mehmet G, eşi ve çocuğuyla aralarındaki tartışmadan pişmanlık duyduğunu belirtti.