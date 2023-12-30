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        Trabzon'da hekimler "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

        Trabzon'da görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:24
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        Trabzon'da hekimler "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
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        Trabzon'da görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Dr. Yasin Dilek, hekim ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı 7'nci haftada 40 ilde tek yürek olarak yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gazze'de katliamların hız kesmeden devam ettiğini belirten Dilek, "Maalesef geçtiğimiz hafta siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri alçak saldırıları ile 12 askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu toprakları olduğunu bir kere daha hatırlattı ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların derdi olması gerektiğini bir kez daha ispat etti." diye konuştu.

        Dilek, İsrail'in 7 Ekim'den beri onlarca doktoru tutukladığını, onlarcasının da nerede olduğunun bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Toplam sayısı 54 olan pek çok kıdemli doktor, neredeyse 1 aydır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail tarafından gözaltında tutulmaya devam ediliyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor."

        Galeri
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