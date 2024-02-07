Meunier resmen Trabzonspor´da

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ´den Borsa İstanbul´a gönderilen ve Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada 32 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.