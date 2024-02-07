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        Meunier resmen Trabzonspor´da

        ,Trabzonspor, Thomas Meunier transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Belçikalı oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:25
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        Meunier resmen Trabzonspor´da
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        ,Trabzonspor, Thomas Meunier transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Belçikalı oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

        Trabzonspor, dün akşam Trabzon´a getirdiği Belçikalı Thomas Meunier´i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün sitesinden, serbest statüde yer alan oyuncunun bordo-mavili takıma transferi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade edildi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ´den Borsa İstanbul´a gönderilen ve Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada 32 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2023-2024 futbol sezonu için    850.000.-EUR garanti ücret,

        2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-02-07 14:59:02

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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