Karadeniz turizminde 'kayıt dışı' tehlikesi

ORTA Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen yaklaşık 1,5 milyon turistle, 1 milyar doları aşkın döviz geliri elde edilen Trabzon'da, ev ve apart olarak kayıt dışı işletmecilik sayısı 2 bin 800'e yükseldi. Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu, kentte kayıtlı 280 otel ve konaklama işletmesine karşılık 2 bin 800 kayıt dışı tesis bulunduğunu belirterek, “Eğer böyle devam ederse hem vergi kaybımız artacak hem de turizm sektörü bölgede batacaktır. Buna sessiz kalırsak çok kötü günler bizi bekliyor" dedi.

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl, Sümela Manastırı başta olmak üzere birçok destinasyonu bünyesinde barındıran, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden özellikle yaz mevsiminde gelen yaklaşık 1,5 milyon turistle, 1 milyar doları aşkın döviz geliri elde edilen Trabzon'da, ev, rezidans ve apart, bungalov gibi kayıt dışı işletme sayısında artış dikkati çekiyor. 'Charter' uçak seferleriyle yerli-yabancı ziyaretçi sayısı son 2 yılda yüzde 40 artan ve 280 kayıtlı otelin yer aldığı kentte, kayıt dışı işletmecilik sayısı 2 bin 800'e yükseldi.

'EN ÜST KALİTEDE TURİST AĞIRLAMASINI İSTİYORUZ' Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu, Trabzon’da kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin etkili bir denetim mekanizmasıyla tespit edilip cezalandırılması gerektiğini söyledi. Aksu, “Şehrimize gelen misafirlerin yüzde 17’si kendilerine yöneltilen ‘Bir daha Trabzon'a gelir misiniz?’ sorusuna 'Gelirim' dedi. Yüzde 83'e yakını ise 'Gelmem' dedi. Bunun sebebi memnuniyetsizlik. Peki bu memnuniyetsizlik nereden yaratılmıştır? Maalesef Trabzon'umuzda resmi otel sayısı 280’leri bulurken kayıt dışı olan otel sayısının evlerle beraber 2 bin 800’e ulaştı. Trabzon turizm açısından bataklığa doğru gidecek. Bunun böyle olmasını istemiyoruz şehrimizin en üst kalitede turist ağırlamasını istiyoruz” diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR VERGİ KAYBI VAR' Kayıt dışı konaklama tesislerinin ciddi vergi kayıplarına neden olduğunu söyleyen Aksu, “Devlet diyor ki birisi konaklama tesisi açacaksa resmi olacak, iş yeri açma ruhsatı olacak, turizm işletmeleri vergisini veren ve gelen müşterinin güvenli kalabileceği yerler olacak; bunun için de bir kanun çıkarıldı. Ama burada kayıt dışı konaklamaların neden olduğu sorunların 2'ncisi de vergi sorunudur. Tabii ki kazandığımızın vergisini her şekilde vereceğiz. Ama Trabzon'a gelen misafir sayısına ve o konaklamaya bakıldığı zaman sadece geçen sene için tahmini 400 milyon dolarlık bir kayıt dışı para dönüyor. Çok büyük bir vergi kaybı var” dedi.