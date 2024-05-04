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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor

        Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:39
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
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        Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon Sanatevi Sahnesi'nde "Ağustos Parkı" adlı çocuk oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde "Yüzleşme" adlı oyunu sahneledi.

        Festival programı kapsamında, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde de yaratıcılık atölyesi düzenlendi.

        Moda tasarımcısı Hakan Dündar, atölye çalışmasında Moda Tasarımı Bölümü öğretmen ve öğrencilerine atık malzemelerden kostüm yapımını uygulamalı olarak anlattı.

        İki gün süren atölyede, dönüştürülebilir malzemelerden 10 kostüm hazırlandı.

        Hakan Dündar, AA muhabirine, daha önce İstanbul'da yaptıkları çalışmayı şimdi de Trabzon'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Atölyede hazırlanan kostümlerin festival boyunca Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sergileneceğini belirten Dündar, ardından da Türkiye'deki diğer festivallerde sergileneceğini anlattı.

        Dündar, çalışmanın asıl hedefinin yaratıcılığı dışarı çıkarmak olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Atık malzemeleri sanatsal bir malzeme olarak kullanıp dönüştürmek üzerine bir çalışma. Örneğin burada kağıt bardaklar, plastik kaşıklar, çatallar, ambalaj kağıtları yani aklımıza gelebilecek her türlü yan ürün ve kullanılmış ürün malzeme olarak da kullanılıyor. Tek bir malzememiz yok, genellikle çalışma yapacak arkadaşlara etrafınızda atık ne bulursanız getirin ve onlardan bu kostümleri oluşturun diyoruz. Şu an çok güzel sonuçlar çıktı."

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarımı Alan Şefi Selma Erden de öğrenciler için atölyenin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizden ilgi gördü bu çalışmalar. Bir kaşıktan bir çiçek oluşacağını hayal edemezdim ama böyle şeyler ortaya çıkabiliyormuş." dedi.

        Festivalin bugünkü etkinlikleri, Kazakistan Astana Gençlik Tiyatrosu'nun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde oynayacağı "Buldum, Sevdim, Kaybettim", Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun da Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "Kral Üşümesi" adlı oyunlarla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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