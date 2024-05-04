Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon Sanatevi Sahnesi'nde "Ağustos Parkı" adlı çocuk oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde "Yüzleşme" adlı oyunu sahneledi.

Festival programı kapsamında, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde de yaratıcılık atölyesi düzenlendi.

Dündar, çalışmanın asıl hedefinin yaratıcılığı dışarı çıkarmak olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Atık malzemeleri sanatsal bir malzeme olarak kullanıp dönüştürmek üzerine bir çalışma. Örneğin burada kağıt bardaklar, plastik kaşıklar, çatallar, ambalaj kağıtları yani aklımıza gelebilecek her türlü yan ürün ve kullanılmış ürün malzeme olarak da kullanılıyor. Tek bir malzememiz yok, genellikle çalışma yapacak arkadaşlara etrafınızda atık ne bulursanız getirin ve onlardan bu kostümleri oluşturun diyoruz. Şu an çok güzel sonuçlar çıktı."