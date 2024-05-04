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        Trabzon'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Trabzon'da tünelde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:25
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        Trabzon'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'da tünelde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Ortahisar ilçesindeki Akyazı Tüneli'nde plakası öğrenilemeyen motosikletin devrilmesi sonucu M.T.E (17) ve A.Y. (17) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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