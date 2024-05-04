Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek

Etkinlik süresince, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Bohem Pastanesi arası, Beşirli iç yol, Tanjant Yolu, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu alt yolu trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.30-11.00 saatleri arasında bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Trabzon'da yarın düzenlenecek "11. Yeşilay Bisiklet Turu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.