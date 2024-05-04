Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek

KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fuar, 22-23 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" organize edilecek.

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