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        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:12
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        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" organize edilecek.

        KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fuar, 22-23 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Fuarın açılış programı, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak.

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