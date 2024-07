Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic: Bizim için konuşulacak yer her zaman saha içerisidir

Trabzonspor’da yeni transfer Borna Barisic, "Bizim için konuşulacak yer her zaman saha içerisidir. Her hafta yapacağımız mücadele, üç ya da dört gün içerisinde göstereceğimiz performans ve oynayacağımız maçlar bizim için konuşma alanlarıdır aslında. Ben de en iyi şekilde en iyi performansımı sahada verip en iyi konuşmamı sahada yapabilmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi yeni transferlerden Borna Barisic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine adaptasyon sürecinin çok hızlı geliştiğini belirterek başlayan Borna Barisic, "Buraya geleli çok uzun bir süre olmadı. Fakat çok hızlı adapte oldum. Adaptasyonumun hızlı olmasında Orsic, Vişça ve Bardhi’nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil diğer bütün oyuncu arkadaşlarımız, teknik ekip, sağlık departmanı ve çalışanlar çok yardımcı oldular. İlk haftadan itibaren bu sıcak karşılamayı hissettim. Trabzon’da da bana çok yardımcı oldular, bize çok sıcak davrandılar. Bu da adaptasyonumu hızlandırdı" diye konuştu.

Barisic, oyuncular arasındaki rekabetin her zaman takımı ileriye taşıyacağını vurgulayarak, "Ben kendimi bir sol bek oyuncusu olarak tarif edebilirim. Sol stoper pozisyonda çok fazla oynamadım. Dolayısıyla kendimi bir sol bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim. Aynı pozisyonda oynayan takım arkadaşlarımla ilgili şunu söyleyebilirim: Açıkçası çok fazla bir süre geçiremedik beraber, yaklaşık iki hafta belki ondan biraz daha fazla bir zaman dilimi geçirebildik ama yine de bu kısa süreçte dahi o arkadaşlarımın gerçekten özellikle insan olarak çok değerli, çok iyi insanlar olduğunu görebiliyorum. Zaten kaliteleri belli, kaliteleri olmasaydı eğer Trabzonspor'da, burada olmazlardı diye düşünüyorum. Gerçekten hepsi çok profesyonel insanlar. Takım içerisindeki rekabet her zaman sizi ve takımı daha ileriye götürür, daha iyi antrenman yapmanızı sağlar. Daha iyi performans vermenizi sağlar, daha iyi maçlar çıkarmanızı sağlar. Ben de bu rekabetin hem onlar adına hem benim adıma gerçekten çok faydalı olacağını ve takıma da katkıda bulunacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini vurgulayan Barisic şunları söyledi:

"Avrupa'dan da dahil olmak üzere başka kulüplerin tekliflerini aldım ama Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu. Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra hemen Abdullah hocamızdan bir telefon geldi. Hocamızla yaptığımız görüşmede beni ne kadar istediğini, beni ne kadar takımda görmek istediğinden bahsetti. Zaten konuşmamızın sonunda da başkanımızla görüşeceğini, süreci olabildiğince hızlandıracaklarını ifade etmişti. Sonrasında gelişen süreçte de iki üç gün içerisinde de zaten anlaşma tamamlanmıştı bile. Dolayısıyla Trabzonspor'da görüşmelerimiz çok hızlı ve çok kısa gelişti. Benim açımdan da karar alabilme açısından da çok kolay oldu. Tabii ki ben yüzde 100 gitme kararı almadan önce takımda burada tanıdığım arkadaşlarımla, o dönem örneğin Benkoviç ile, Orsic ile görüştüm. Onlar da bana Trabzonspor hakkında çok olumlu şeyler söylediler. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylediler. Bunları ifade ettiler. Çünkü benim açımdan da böyle bir kulüpte oynamak, yani her maçı kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen, herkesle yarışmak isteyen, her yerde mücadele etmek ve var olmak isteyen bir kulüpte oynamak tabii ki her oyuncunun dileğidir. Benim açımdan da bunları düşündüğünüzde basit bir karar oldu. Ailem açısından da gayet hızlı ve basit bir karar oldu yine. Umuyorum hep beraber bunun tadını çıkaracağız."