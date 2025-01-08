33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali temmuzda yapılacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali 17-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, ilçenin "kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat" sloganı ile anıldığını belirtti.

Ekim, slogana yakışır bir organizasyon düzenlemeye önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında Akçaabat'a gelen halk oyunları grupları şehrimizin tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtmakta bizlere katkı sağlıyorlar. Festivalimizin gündüzü çok renkli gecesi ise gerek yöresel gerekse ülke çapında ünlenmiş sanatçıların konserleriyle şenlikli geçiyor. Festivalimiz boyunca tüm şehir eğlenceye doyuyor. Yıllardır yapılagelen kültürel ve sanatsal faaliyetleri çeşitlendirerek arttırıyor, vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerini karşılıyoruz. 4 mevsim 12 ay kültürel ve sanatsal organizasyonlarla yıl boyunca vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz."