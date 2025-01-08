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        Uzmanından 'HMPV' açıklaması: Türkiye'de anormal durum yok

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:20
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        Uzmanından 'HMPV' açıklaması: Türkiye'de anormal durum yok
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin konuştu. Çin'de insan metapnömovirüsü vakalarının artığını ve hastanelerde yoğunluk yaşandığı haberlerinin doğruluğunun belirsiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “İnsan metapnömovirüsü, 2001'den beri bildiğimiz bir virüs. İnsanlarda özellikle üst solunum enfeksiyonlarına neden oluyor. Bunlar daha çok soğuk algınlığı ve nezle gibi enfeksiyonlardır. Alt solunum yollarında da bronşit gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bazen de ağır zatürreler de belirebilir. Son zamanlarda medyada; Çin'de insan metapnömovirüsü ile ilgili çok sayıda vaka görüldüğü, hastanelerde izdiham ve yığılma olduğuna dair haberler görüyorum. Bu haberlerin ne kadar gerçeği yansıttığı, güncel durumlarla alakasının olup olmadığı da kuşkulu. Çin henüz böyle bir açıklama henüz yapmadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de konuyla ilgili bir uyarısı yok" dedi.

        'TELAŞA YOL AÇACAK BİR GELİŞME GÖRMÜYORUM'

        Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirterek, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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