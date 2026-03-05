Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Of'ta deprem tahliye tatbikatı yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta deprem tahliye tatbikatı yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.


        İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde AFAD Başkanlığı koordinasyonda, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.


        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bizler de bu bilinçle öğrencilerimizi hazırlıyoruz." dedi.


        Tatbikatın önemine işaret eden Kabahasanoğlu, "Öğretmen ve öğrencilerimiz sorunsun ve hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirip toplanma alanında toplandı. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten İran İslam Cumhuriyeti Trabzon...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten İran İslam Cumhuriyeti Trabzon...
        Trabzon'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Trabzon'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Of'ta ihtiyaç sahipleri için 300 gıda kolisi yardımı yapıldı
        Of'ta ihtiyaç sahipleri için 300 gıda kolisi yardımı yapıldı
        Başkan Genç'ten İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti
        Başkan Genç'ten İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti
        Yusuf Yazıcı'nın acı günü
        Yusuf Yazıcı'nın acı günü
        Şampiyon atıcıya Trabzon Havalimanında karşılama
        Şampiyon atıcıya Trabzon Havalimanında karşılama