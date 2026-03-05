Canlı
        Trabzon'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Trabzon'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 13:52
        Trabzon'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Trabzon'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Caddesinde bir araya gelen öğrenciler, Moloz mevkisindeki Hanife Hatun Camisi'ne yürüdü.

        Yürüyüşe katılan öğrenciler, "Bağımlı olma, özgür ol", "Ekranı değil hayatı yaşa", "Bir kereden bir şey olmaz demeyin" yazılı dövizler taşıdı.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, AA muhabirine, amaçlarının bağımlılığa dikkat çekmek olduğunu söyledi.

        Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Güner, "Yürüyüşe katılım 600 kişiden fazlaydı diye düşünüyorum. Güzel bir yürüyüş sonunda etkinlik alanımıza geldik. Çocuklarımızla buluştuk. Gün boyunca onlarla birlikte olacağız. Beraber iftar yapacağız." dedi.

        Yeşilay'ın sağlıklı yaşam için çalışan önemli derneklerden biri olduğunu vurgulayan Güner, şu ifadeleri kullandı:

        "Bağımlılıktan uzak durmak için adım adım gayretlerimizi sarf ediyoruz. Bunlar tek taraflı olmuyor, 'sen de Yeşilaycısın' diyerek herkesi Yeşilay'a davet ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sağlıklı birey olursak topluma da çok faydalı oluruz. Herkese tavsiyemiz bağımlılıktan uzak, kendini koruyan, kendini bilen, 'hayır' demeyi öğrenen insanlar olalım. Bağımlılıktan uzak durduğumuz sürece nesillerimize güvenimiz daha da artacaktır."

        Etkinlik kapsamında, Hacivat-Karagöz gösterisinin yanı sıra sözlerini Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencilerinin yazdığı "Yeşilay'ın Işığında" şarkısı dinletildi.

