Trabzon Devlet Tiyatrosu "Smith & Wesson" adlı oyunu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Smith & Wesson" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.





Alessandro Baricco'nun yazdığı, Şemsa Gezgin'in Türkçeye çevirdiği ve Levent Aras'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, üç arkadaşın başarısızlıkları, dostlukları ile büyük hayalleri, kara mizah ve sinematografik bir dille sahneye taşınıyor.



Oğuzhan Asak, Faik Gürbüzlü, Sıla Ömeroğlu ve Derya Hatipoğlu Çokyiğit'in rol aldığı oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, müziklerini ise Fırat Akarcalı yaptı.



Tek perdelik oyun, bugün ve yarın saat 20.30'da, 7 Mart'ta da 15.00 ve 20.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Büyük Romulus" oyunu da 10 Mart'ta aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.



Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Vural Ülkü'nün Türkçeye çevirdiği, Barış Erdenk'in yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Sibel Erdenk yaptı.



Erşan Utku Ölmez, Sinem Şahin Budak, Zeynep Alper Aksoy, Rojhat Özsoy ve Fazıl Aksakal'ın da rol aldığı oyunda, Büyük Romulus'un imparatorluğunun son günlerinde yaşananlar anlatılıyor.



Öte yandan, TDT'nin "Eldivenlerimi Kim Aldı?" adlı çocuk oyunu da 11 Mart'ta seyircinin beğenisine sunulacak.



Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunun dekor tasarımını Özge Çınar, ışık tasarımını Adem Eroğlu, müziklerini de Kemal Alpan yapıyor.



Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun rol aldığı oyunda, başrol oyuncusunun kaybettiği eldivenlerin ardından başından geçen olaylar anlatılıyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam Sumru Yavrucuk'un rol aldığı "Shirley Valentine" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek.

