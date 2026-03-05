Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Smith & Wesson" adlı oyunu sahneleyecek

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Smith & Wesson" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Smith & Wesson" adlı oyunu sahneleyecek

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Smith & Wesson" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.


        Alessandro Baricco'nun yazdığı, Şemsa Gezgin'in Türkçeye çevirdiği ve Levent Aras'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, üç arkadaşın başarısızlıkları, dostlukları ile büyük hayalleri, kara mizah ve sinematografik bir dille sahneye taşınıyor.

        Oğuzhan Asak, Faik Gürbüzlü, Sıla Ömeroğlu ve Derya Hatipoğlu Çokyiğit'in rol aldığı oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, müziklerini ise Fırat Akarcalı yaptı.

        Tek perdelik oyun, bugün ve yarın saat 20.30'da, 7 Mart'ta da 15.00 ve 20.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Büyük Romulus" oyunu da 10 Mart'ta aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

        Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Vural Ülkü'nün Türkçeye çevirdiği, Barış Erdenk'in yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Sibel Erdenk yaptı.

        Erşan Utku Ölmez, Sinem Şahin Budak, Zeynep Alper Aksoy, Rojhat Özsoy ve Fazıl Aksakal'ın da rol aldığı oyunda, Büyük Romulus'un imparatorluğunun son günlerinde yaşananlar anlatılıyor.

        Öte yandan, TDT'nin "Eldivenlerimi Kim Aldı?" adlı çocuk oyunu da 11 Mart'ta seyircinin beğenisine sunulacak.

        Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunun dekor tasarımını Özge Çınar, ışık tasarımını Adem Eroğlu, müziklerini de Kemal Alpan yapıyor.

        Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun rol aldığı oyunda, başrol oyuncusunun kaybettiği eldivenlerin ardından başından geçen olaylar anlatılıyor.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam Sumru Yavrucuk'un rol aldığı "Shirley Valentine" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum
        Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum
        Çaykara Belediye Başkanı Tok, öğrencilerle iftar yaptı
        Çaykara Belediye Başkanı Tok, öğrencilerle iftar yaptı
        Trabzonspor'un golcü sezonu
        Trabzonspor'un golcü sezonu
        Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Nwaiwu, taraftarın gönlünde yer edinmek is...
        Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Nwaiwu, taraftarın gönlünde yer edinmek is...
        Chibuike Nwaiwu: "Taraftarın gönlünde yer edinmiş oyuncu olarak hatırlanmak...
        Chibuike Nwaiwu: "Taraftarın gönlünde yer edinmiş oyuncu olarak hatırlanmak...
        Vali Şahin Akçaabat'ta muhtarlarla buluştu
        Vali Şahin Akçaabat'ta muhtarlarla buluştu