Çaykara Belediye Başkanı Tok, öğrencilerle iftar yaptı

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Çaykara Belediye Başkanı Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ve öğrenciler, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen iftarda buluştu. Öğrencilerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tok, öğrencilerin manevi değerleri yaşamaları anlamında gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.

