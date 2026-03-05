Çaykara Belediye Başkanı Tok, öğrencilerle iftar yaptı

Canlı
        Trabzon Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        05.03.2026 - 11:11
        Çaykara Belediye Başkanı Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ve öğrenciler, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen iftarda buluştu.

        Öğrencilerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tok, öğrencilerin manevi değerleri yaşamaları anlamında gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.






