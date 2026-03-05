Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in mezarını ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, 7 Nisan 2021'de Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Gençcelep'in Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.



Gençcelep'in aynı mahalledeki babaevini de ziyaret eden Genç, şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadığını belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.



Genç, şehitlerin vatanın bağımsızlığının ve milletin huzurunun en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere düşen görev ise onların aziz hatıralarını daima yaşatmak ve bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanı daha ileriye taşımaktır. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin en kıymetli emanetidir. Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz, asla yalnız değillerdir. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."



