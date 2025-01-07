Trabzonspor Alanyaspor maçına hazır

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz ve Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak da yer aldı.

Öte yandan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, kulübü ziyaret ederek Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile görüştü.

Takım, Papara Park'ta 18.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın hazırlıklarını bu çalışmayla tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.