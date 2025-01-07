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        Trabzonspor Alanyaspor maçına hazır

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:15
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        Trabzonspor Alanyaspor maçına hazır
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yaptı.

        Takım, Papara Park'ta 18.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın hazırlıklarını bu çalışmayla tamamladı.

        Öte yandan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, kulübü ziyaret ederek Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile görüştü.

        Ziyarette, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz ve Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak da yer aldı.

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