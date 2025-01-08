Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak

Trabzon'da 13 Ocak'ta "Kalandar" etkinliği düzenlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Kadınla Başlar Derneği ve Forum Trabzon'un destekleriyle 13 Ocak'ta saat 18.30'da Trabzon Meydan Parkı'nda etkinlik gerçekleştirileceği belirtildi.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinliğin, somut olmayan kültürel mirasları geleceğe taşıma anlayışıyla düzenlendiğini belirterek, "Trabzon halkını bir araya getirecek bu güzel gece, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Herkesi eski çocukluk sevinçlerini yeniden yaşamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.