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        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak

        Trabzon'da 13 Ocak'ta "Kalandar" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:40
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        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak
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        Trabzon'da 13 Ocak'ta "Kalandar" etkinliği düzenlenecek.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Kadınla Başlar Derneği ve Forum Trabzon'un destekleriyle 13 Ocak'ta saat 18.30'da Trabzon Meydan Parkı'nda etkinlik gerçekleştirileceği belirtildi.

        TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinliğin, somut olmayan kültürel mirasları geleceğe taşıma anlayışıyla düzenlendiğini belirterek, "Trabzon halkını bir araya getirecek bu güzel gece, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Herkesi eski çocukluk sevinçlerini yeniden yaşamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon adına bu kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmak, kadim geleneğimiz Kalandarı yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalandar, ritüelleri ve coşkusuyla kültürün önemli bir parçasıdır. Amacımız, bu değerli mirası çocuklarımıza aktararak unutulmasını önlemek ve şehrimizin kültür turizmine katkıda bulunmaktır. Tüm Trabzon halkını, kapıları çalmaya, horona, kemençeye, türkü atmaya, kılık değiştirmeye ve Kalandarı birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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