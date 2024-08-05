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        Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Salih Erdem'e tören

        Yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem (91) için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:35
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        Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Salih Erdem'e tören
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        Yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem (91) için anma töreni düzenlendi.

        Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından dün hayatını kaybeden Ahmet Salih Erdem için bordo mavililerin idari binası önünde tören yapıldı. Törene Erdem’in ailesinin yanı sıra, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Başkanı Mahmur Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor eski başkanlarından Celal Ataman, Trabzonsporlu futbolcular, altyapı oyuncuları ile çok sayıda kişi katıldı.

        Törende konuşan Mahmut Ören, “Yeri asla doldurulmayacak naif bir insan olan Cahit Erdem’in görev yaptığı dönem kulübümüze büyük katkıları olmuştur. Şayet onu ve onun gibileri örnek alırsak Trabzonspor’a en büyük katkıları sunarız. Allah’tan rahmet, kederli ailesine Trabzonspor ve tüm camiasına başsağlığı diyorum, ruhu şad olsun” dedi.

        “TARİHİMİZDEN BİR YAPRAK DAHA EKSİLDİ”

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da, "Maalesef tarihimizden bir yaprak daha eksildi. Kıymetli başkanımız Salih Erdem’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Sadece bir başkan değil Trabzonspor’un ruhunu felsefesini mücadelesini en iyi yansıtan tarifsiz hizmetlerde bulunmuş bir efsanedir. Onun önderliğinde atılan adımlar bugün Trabzonspor’u köklü geçmişine dair en önemli mihenk taşlarındandır” diye konuştu.

        Konuşmalar sonrası tabutunun üzerine bordo mavili bayrak örtülen Erdem’in naaşı, cenaze namazının kılınacağı İskender Paşa Camisi’ne uğurlandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Törenden görüntüler

        - Açıklamalar

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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