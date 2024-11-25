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        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil

        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 442 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:40
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        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil
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        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 442 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize'nin yüksek kesimli ilçeleri ile Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime ara verildi.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 70, Trabzon'da 25, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 120 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

        6 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize’nin yüksek kesimli ilçeleri ile Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 6 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.

        KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

        Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kentlerde; bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Gece boyu aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile Artvin'in Yusufeli ilçesi, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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