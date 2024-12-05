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        Trabzonspor ile Kasımpaşa 36'ncı randevuda

        TRABZONSPOR ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın yapacakları maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:20
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        Trabzonspor ile Kasımpaşa 36'ncı randevuda
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        TRABZONSPOR ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 15’inci haftasında yarın yapacakları maçla 36’ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 5 haftada 4 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, sahasında kazanarak, kötü gidişata son vermek istiyor.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Papara Park Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de üst üste aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor sahasında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyeti bulunan Trabzonspor, 15 puanla 12’nci sırada yer alıyor. Trabzonspor’la aynı puana sahip Kasımpaşa ise averajla 14’üncı sırada bulunuyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30’u Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 17, Kasımpaşa’nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        İLGİNÇ İSTATİSTİK

        Yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı istatistiklere imza atmaları da dikkatleri çekti. Kasımpaşa’nın eksi 3 averajına karşılık Trabzonspor 2 averajla 12’nci sırada yer aldı.

        SAKAT VE KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

        Öte yandan Trabzonspor’da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyinemeyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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