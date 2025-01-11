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        Trabzonspor ile Antalyaspor 57'nci randevuda

        TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın yapacakları maç ile Süper Lig'de 57'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:00
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        Trabzonspor ile Antalyaspor 57'nci randevuda
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        TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın yapacakları maç ile Süper Lig'de 57'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 56 maçta Trabzonspor’un 32, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken; 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın Antalyaspor’u konuk edecek. Akyazı Papara Park’ta saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig’de ilk yarıda son haftaya girilirken 19 puanla 14’üncü sırada yer alan bordo-mavililer, hafta içi Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a karşı elde ettiği galibiyetin morali ile bu maça çıkacak. 21 puanla 12’nci sırada yer alan konuk ekip Antalyaspor ise puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56’sı Süper Lig, 12’si 2’nci Lig ve 8’i Türkiye Kupası olmak üzere 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 43, Antalyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken, 18 maç beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’deki 56 maçta Trabzonspor’un 32, Antalyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

        Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Antalya’da oynadıkları 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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