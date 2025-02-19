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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:23 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:25
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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 15.30’da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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