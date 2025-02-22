Heyelanın hasar verdiği 4 katlı bina boşaltıldı; toprak kayma anı ve yaşananlar kamerada

TRABZON’da heyelan sonucu 4 katlı binanın yamaca bakan giriş kapısı toprak ve kayalarla doldu, 1 kişi hafif yaralandı. İtfaiyeciler, binadakileri, balkonlardan tahliye etti. Risk tespit edilen yapı mühürlenirken, toprak kayma anı ve yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla bina yanındaki yamaçta heyelan oluştu. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, ağaç ve kayalar, 4 katlı binanın arka kısmına aktı. İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın giriş katındaki evin pencerelerinin camları ve demir korkulukları kırıldı. Binada yaşayanlardan Muhittin Canım (70), ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Heyelan sonucu arka kısmı toprak ve kayalarla dolan evlerde bulunan 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Yapılan incelemelerin ardından risk tespit edilen bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'TEK TEMENNİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Evin duvar ve kolonlarında hasara neden olan heyelan anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yamaçtan kopan toprağın beraberindeki kayalarla evin yamaca bakan kısmına aktığı yer alırken, evlerde bulunanların çığlık sesleri duyuldu.

Tahliye edilen binada yaşayan Arif Canım, evdekilerin hissettiği korkuyu anlatarak, "Ben işteydim. Bana telefon ile haber verdiler. Evin üst tarafında bulunan toprak yığını koparak aşağıya gelmiş. Burası kentsel dönüşüme uğrayacak diye yıllardır burada bize bir şey yaptırmadılar. Babam hafif yaralandı. Allah'a şükür iyi. Tek temennimiz can kaybının olmaması. İçeri de halam ve yeğenlerim de vardı. Toprak kaymadan 1 dakika önce buradan biri geçti. Geçmese kayaların altında kalacaktı" dedi.