Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.
Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
- Trabzonspor, sahasında puan vermedi
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.
- Deplasman maçları
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
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