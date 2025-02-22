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        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:04
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        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

        Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

        Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

        - Trabzonspor, sahasında puan vermedi

        Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.

        Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

        - Deplasman maçları

        Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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