Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

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