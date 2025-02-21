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        Trabzon'da bir sürücü çöken istinat duvarının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü, sitenin çöken istinat duvarının altında kalmaktan şans eseri saniyelerle kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:14
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        Trabzon'da bir sürücü çöken istinat duvarının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü, sitenin çöken istinat duvarının altında kalmaktan şans eseri saniyelerle kurtuldu.

        İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki bir sitenin yöneticisi Cengiz Karslıoğlu, oturduğu binanın önündeki aracına binerek buradan ayrıldı.

        Karslıoğlu'nun aracıyla ayrılmasından saniyeler sonra sitenin bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

        İstinat duvarı, olaydan saniyeler önce buradan ayrılan Karslıoğlu'nun aracının yanına park edilen 2 aracın üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile belediye ekipleri sevk edildi.

        Hasar oluşan araçların bölgeden çekilmesinin ardından ekipler hafriyatı kaldırmak için çalışma başlattı.

        - Duvarın çökme anı ve Karslıoğlu'nun uzaklaşması kamerada

        Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, site yöneticisi Cengiz Karslıoğlu'nun aracıyla site bahçesinden ayrıldıktan kısa süre sonra istinat duvarının çöktüğü anlar yer alıyor.

        - "Saniyelerle kurtulmuşum"

        Cengiz Karslıoğlu, gazetecilere, istinat duvarının çökmesinin ardından siteye geri döndüğünü belirterek, "Görüntüleri görünce tüylerim diken diken oldu. Saniyelerle kurtulmuşum, aracım tam ortadaydı, oradan çıktım peşimden göçmüş duvar." dedi.

        Otomobili hasar gören Muzaffer Demir ise aynı bölgede daha önce de benzer olay yaşadıklarını ifade ederek, tekrar böyle bir durumla karşılaşmamak için önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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