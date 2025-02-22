Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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