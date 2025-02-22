Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sırasında elinden yaralanan Hilal Y, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
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