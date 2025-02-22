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        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:44
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        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sırasında elinden yaralanan Hilal Y, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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