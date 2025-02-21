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        İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı; o anlar kamerada

        TRABZON'da 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarı, araçların üzerine yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:20
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        İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı; o anlar kamerada
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        TRABZON'da 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarı, araçların üzerine yıkıldı. Site yöneticisi Cengiz Karslıoğlu saniyelerle kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki Adel Sitesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarının üzerindeki yamaçta heyelan oluştu. Toprağın kayması sonucu taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

        'ÇIKTIKTAN 10 SANİYE SONRA DUVAR YIKILDI'

        Site yöneticisi Cengiz Karslıoğlu, "Aracımla buradan çıktıktan 10 saniye sonra duvar yıkıldı. Benim aracım tam ortadaydı. Bu tarafta ve diğer tarafta belediyenin su deposu var. Duvar için şikayette bulunduk ama ciddiye alınmadı. Diğer duvarında yıkılma tehlikesi vardı. Gelen mala gelsin. Sabahta beri kapının önü cıvıl cıvıldı. Karda oynayan çocuklar vardı. Burası, heyelanlı bölgeydi zaten" dedi.

        Cengiz Karslıoğlu'nun saniyelerle kurtulduğu, araçlarda hasara neden olan heyelan, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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