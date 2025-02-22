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        Trabzonspor ile Gaziantep FK 12'nci randevuda

        SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:50
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        Trabzonspor ile Gaziantep FK 12'nci randevuda
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        SÜPER Lig’in 25’inci haftasında Trabzonspor, yarın Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bu maçla iki takım 11’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Süper Lig’in 25’inci hafta maçında Trabzonspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım geride kalan 11’i Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

        Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyeti unutmak ve sahasında yeniden kazanmak istiyor. Bordo-mavililer 29 puanla 9’uncu sırada yer alıyor. Aynı puanla ve averajla 10’uncu sırada yer alan Gaziantep FK ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

        (FOTOĞRAFLI)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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