Karadeniz'de kar nedeniyle 380 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 380 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'da kar 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Şalpazarı'nda 10, Araklı'da 8, Of'ta 7, Çaykara ve Tonya'da 4'er, Sürmene, Hayrat ve Beşikdüzü'nde 3'er, Dernekpazarı ilçesinde ise 2 olmak üzere 44 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar 30 köyün yolunu ulaşıma kapattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 5, Kürtün'de 14, Torul'da 8, Köse'de 2 ve Kelkit ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresinin 57 personeli ise köy yollarında karla mücadele ediyor.

Kentte son yılların en yoğun karının yaşandığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, "Kar nedeniyle 228 köy yolumuz kapalıydı. İl Özel İdaremizin gece gündüz yoğun çalışması neticesinde kapalı köy yolumuz 30'a düştü." dedi.

Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Balki, kısa sürede tüm köy yollarının ulaşıma açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

- Giresun

Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 36, Bulancak, Görele ve Keşap'ta 26'şar, Tirebolu'da 25, Espiye'de 20, Dereli'de 18, Yağlıdere'de 16, Güce ve Çanakçı'da 7'şer, Alucra ve Piraziz'de 5'er, Doğankent'te 4 ve Eynesil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.