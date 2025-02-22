Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de kar nedeniyle 380 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 380 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de kar nedeniyle 380 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 380 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Trabzon'da kar 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle Şalpazarı'nda 10, Araklı'da 8, Of'ta 7, Çaykara ve Tonya'da 4'er, Sürmene, Hayrat ve Beşikdüzü'nde 3'er, Dernekpazarı ilçesinde ise 2 olmak üzere 44 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar 30 köyün yolunu ulaşıma kapattı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 5, Kürtün'de 14, Torul'da 8, Köse'de 2 ve Kelkit ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        İl Özel İdaresinin 57 personeli ise köy yollarında karla mücadele ediyor.

        Kentte son yılların en yoğun karının yaşandığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, "Kar nedeniyle 228 köy yolumuz kapalıydı. İl Özel İdaremizin gece gündüz yoğun çalışması neticesinde kapalı köy yolumuz 30'a düştü." dedi.

        Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Balki, kısa sürede tüm köy yollarının ulaşıma açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        - Giresun

        Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 36, Bulancak, Görele ve Keşap'ta 26'şar, Tirebolu'da 25, Espiye'de 20, Dereli'de 18, Yağlıdere'de 16, Güce ve Çanakçı'da 7'şer, Alucra ve Piraziz'de 5'er, Doğankent'te 4 ve Eynesil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

        - Rize

        Rize'de kar nedeniyle 43 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl genelinde devam eden yağış dolayısıyla Pazar'da 20, İkizdere'de 10, Ardeşen'de 5, Güneysu ve Hemşin'de 3'er, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçesinde ise 1'er köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

        Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Artvin

        Artvin'de de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, Şavşat'ta 18, Ardanuç ve Borçka'da 6'şar, Arhavi'de 5, Kemalpaşa ilçesinde ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran geçidi ile Şavşat-Arhan kara yolu güzergahındaki Sahara geçişinde buzlanma ve kar nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşanıyor.

        Belediye, Karayolları ve diğer ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

        - Ordu

        Ordu'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, karın yüksek kesimlerin yanı sıra sahil bölgesinde de etkili olduğu belirtildi.

        Ortalama kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı aktarılan açıklamada, 19 ilçede 615 personelin 434 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

        Kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Bayburt'ta da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
        Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
        Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Çocuklar ile polislerin kar eğlencesi
        Çocuklar ile polislerin kar eğlencesi
        Uzmanından kalp hastalarına "soğuk hava" uyarısı
        Uzmanından kalp hastalarına "soğuk hava" uyarısı
        Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da başladı
        Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da başladı