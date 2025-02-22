Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 1'i hükümlü 4 kişi yakalandı.
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 1'i hükümlü 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Ortahisar, Akçaabat ve Düzköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamalarda, "suçluyu kayırma" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
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