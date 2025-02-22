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        Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı

        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 1'i hükümlü 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:13
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        Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 1'i hükümlü 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Ortahisar, Akçaabat ve Düzköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulamalarda, "suçluyu kayırma" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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