Trabzon'da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Sürmene ilçesinde Kuşluca Mahallesi’nin yüksek kesimindeki ormanda öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sürmene Şefliği ekipleri, TİSKİ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

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