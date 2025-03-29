Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

        TRABZON'da ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL

        TRABZON’da ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

        Sürmene ilçesinde Kuşluca Mahallesi’nin yüksek kesimindeki ormanda öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sürmene Şefliği ekipleri, TİSKİ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten bayram mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten bayram mesajı
        Trabzon'da lunaparkta ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor
        Trabzon'da lunaparkta ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor
        'Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır'
        'Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır'
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı genç hayatını kaybetti
        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı genç hayatını kaybetti
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yayaya çarpqtı; kaza kamerada
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yayaya çarpqtı; kaza kamerada