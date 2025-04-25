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        Ertuğrul Doğan: Futbolun içinde olan herkes bazı dengeleri bilmeli ve buna göre davranmalı

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:15
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        Ertuğrul Doğan: Futbolun içinde olan herkes bazı dengeleri bilmeli ve buna göre davranmalı
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        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Doğan, “Futbolun içinde olan herkes bazı dengeleri bilmeli ve buna göre davranmalı. Şehirler arasında sıkıntılar yaşanıyor ve bu durumun önüne geçilmesi lazım” dedi.

        Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe’yi 2-0’lık skorla mağlup eden Trabzonspor, adını finale yazdırdı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Mehmet Ali Yılmaz’a rahmet dileyerek başlayan Başkan Doğan, “ Öncelikle bugün, onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle anıyoruz. Efsane bir dönemin doğuşunda büyük katkıları olan bir isimdi ve asla unutulmayacak. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum. Maç özelinde, Göztepe taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize gelen Göztepe taraftarları, sadece takımlarını desteklemeye odaklanmış, centilmen ve hoşgörülü insanlardı. Bizim taraftarlarımızla birlikte güzel bir gün geçirdiler, karşılıklı tezahüratlar oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca Göztepe Başkanı’na ve yönetimine de bu güzel örnek davranış için minnettarız. Bu tarz örnekler, şehir takımlarının futbolumuza olan katkısını ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Şehir takımlarının ligde sayıca artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

        'BİZİM İSTEĞİMİZ, MAÇLARIN ANADOLU ŞEHİRLERİNDE OYNANMASI YÖNÜNDE'

        Hakem performansları konusunda fazla yorum yapmayacağını söyleyen Başkan Doğan, maçların Anadolu şehirlerinde oynanmasın konusunda federasyonla görüşeceklerini dile getirerek, “Hakemler konusuna artık fazla girmek istemiyorum. Durum gerçekten komik bir hâl aldı. Daha önce söyleyeceğimizi söyledik, artık sadece gülüp geçiyoruz. Allah akıl fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bizim isteğimiz, maçların Anadolu şehirlerinde oynanması yönünde. Bu konudaki talebimizi federasyona ileteceğiz. Daha önce de benzer bir talebimiz olmuştu fakat sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun görüldü. Diğerleri için aynı yaklaşım sergilenmedi. Bu durumun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Aslında çok da tartışılacak bir konu değil. Futbolun içinde olan herkes bazı dengeleri bilmeli ve buna göre davranmalı. Şehirler arasında sıkıntılar yaşanıyor ve bu durumun önüne geçilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

        'LİGDE DE ULAŞABİLECEĞİMİZ EN İYİ KONUMA GELMEK İSTİYORUZ'

        Fatih Tekke ile iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, “Fatih Tekke’nin takımın başına geçmesiyle birlikte bir çıkış yakaladık. Kupada finaldeyiz, ligde de ulaşabileceğimiz en iyi konuma gelmek istiyoruz. Taraftarımıza saha sonuçlarıyla ilgili mahcubuz, bunun farkındayız. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey, hem kupada hem ligde en iyisini ortaya koyarak camiamıza kendimizi affettirmek. Trabzonspor’un elde ettiği gayrimenkuller ve bunlarla ilgili gelir tablosunu önümüzdeki hafta ya da bir sonraki basın toplantısında detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Bu konu geniş çaplı bir değerlendirme gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Doğan, U-19 takımı ile ilgili de, “U-19 takımımız çok güçlü bir mesaj veriyor. Göreve geldiğimiz günden beri altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu başarının arkasında, bizim desteğimizin ötesinde büyük bir emek var. Başta Eyüp Hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. İnanıyorum ki finale kalan taraf Trabzonspor olacak ve bu final Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Oyuncularımız canı gönülden mücadele ediyor, biz de onları desteklemek amacıyla maçlarına katılacağız. Bu başarı camiamıza büyük bir mesaj veriyor ve bu mesajın iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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