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        Trabzonspor'da final coşkusu

        TRABZONSPOR'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:25
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        Trabzonspor'da final coşkusu
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        TRABZONSPOR'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı.

        Süper Lig’de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen bordo-mavili takım, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa’yı 10’uncu kez müzesine getirmek istiyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe’yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Sonu Kupa olsun

        Günebakış: Trabzon Kupa’ya göz koydu

        Taka: Kupa geliyor Kupa

        Karadeniz: Gel bakalım Aslan’ım

        Ekspres: O Kupa, Trabzon’a gelecek

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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