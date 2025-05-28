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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları 3'üncü günde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:00
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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
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        TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları 3'üncü günde sürüyor.

        Suudi Arabistan’dan tatil için ailesiyle birlikte ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, önceki gün gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Debisi yüksek derede akıntıya kapılan çocuk gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı. Eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan 2 gündür sonuç alınamadı. Suudi ailenin endişeli bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip, dalışlar yaptığı dere boyunca, kepçe kovasına çıkıp demir çubuklarla dere yataklarında, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yaparak Faisal Ramzi Alshaikh'u arıyor.

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