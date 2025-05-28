Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 38'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 38’inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor Süper Lig’in 38’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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