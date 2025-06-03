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        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)

        GÖLEDÖNEN YOLDA YATAĞI SAL YAPTITrabzon'da etkili olan sağanakta, su birikintisi oluşan yolda bir esnaf, sal yaptığı yatakla gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:48
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        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)
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        GÖLEDÖNEN YOLDA YATAĞI SAL YAPTI

        Trabzon'da etkili olan sağanakta, su birikintisi oluşan yolda bir esnaf, sal yaptığı yatakla gezdi. Kamerayla görüntülenen o anlar, izleyenleri tebessüm ettirdi.

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        Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Meteoroloji verilerine göre şehrimizde bugün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun yağış beklenmektedir. Ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu saatlerde mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Belediye otobüslerimiz bugün saat 00.00'a kadar tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecektir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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