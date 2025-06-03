Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (5)

        'AFETİNİZLERİNİ EN KISA SÜREDE SİLECEĞİZ'Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, aşırı yağış nedeniyle şehir genelinde meydana gelen hasarın en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (5)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘AFETİNİZLERİNİ EN KISA SÜREDE SİLECEĞİZ’

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, aşırı yağış nedeniyle şehir genelinde meydana gelen hasarın en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Afetin izlerini en kısa sürede sileceğiz. İlk andan itibaren gelişmeler hakkında bilgi alıp bütün imkanlarıyla yanımızda oldukları mesajı veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız şehrimizin evladı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

        Genç, "Ortahisar ilçemizde metrekareye 63 kilogram yağış düşmüştür. Meteorolojinin ‘aşırı miktar’ olarak tanımladığı yağış nedeniyle çok şükür can kaybımız yok ancak Akçaabat ilçemizde bir vatandaşımız kayıp. İnşallah sağ salim bulunur. Mahallelerimizde ve altyapıda büyük hasar oluştu. Afetten evi, iş yeri ve otomobili zarar vatandaşlarımız var. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 153 iş makinesi ve 548 personelimiz ile sahadayız. Sayın Valimizin koordinasyonunda, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayında
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayında
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet etti!
        Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet etti!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (4)
        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (4)
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (3)
        Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı
        Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'daki sağanak sonrası geçmiş olsun mesajı
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)
        Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu