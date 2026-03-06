Canlı
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "İslam Yolculuğum" söyleşisinin konuğu yazar Jenny Molendyk oldu

        Yazar Jenny Molendyk, Trabzon'da ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İslam Yolculuğum" söyleşisinin konuğu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 00:24
        Trabzon'da "İslam Yolculuğum" söyleşisinin konuğu yazar Jenny Molendyk oldu

        Yazar Jenny Molendyk, Trabzon'da ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İslam Yolculuğum" söyleşisinin konuğu oldu.

        Hanife Hatun Camisi yanındaki ramazan çadırında düzenlenen söyleşiye katılan Kanada asıllı eğitimci ve yazar Jenny Molendyk, İslamiyet hakkında hiçbir bilgisi olmadığı üniversite döneminde bir Müslüman'la tanıştığını söyledi.

        Daha sonra İslamiyet'i araştırdığını ve sorularının cevabını bulduğunu belirten Molendyk, "Bir kişiyi İslamiyet kabul ederse o Allah'tan hediye. Herkes diyor ki 'İslam'ı ne zaman seçtin?' Ben diyorum ki ben seçmedim, Allah beni seçti. Elhamdülillah, o herkesi seçmiyor. Benim ailemden ve arkadaşlarımdan hiç kimse Müslüman olmadı henüz." ifadesini kullandı.

        İslamiyet ile insanın sorumluluğunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Molendyk, "Allah eğer bizi bir dinle şereflendirdiyse bizim sorumluluğumuz var. Allah diyor ki 'Ben seni seçtim, ben seni cennete bekliyorum.' Bunun için gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü herkes bu hediyeyi alamıyor." dedi.

        Hayatında yaşadığı değişimlerden bahseden Molendyk, şunları kaydetti:

        "Hristiyan'ken yaşıyordum ama tüm hayat boş gibiydi. İslam'ı seçtikten sonra her şeyi Allah için yaşamaya başladım. Neden doğduğumu çok net anlıyorum. Allah'a ibadet etmek ve cennete gitmek istiyorum. Biliyorum ki her hareket, her davranıştan Allah bana soracak. Hiç kimsenin hakkını almak istemiyorum. Sonunda 'Allah'ım senin için yaşadım.' demek istiyorum. Eksiklerim var tabii ki ama o niyetle yaşıyorum."

        Molendyk, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



