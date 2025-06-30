Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Dereye düşen kamyonet ters döndü; 2 yaralı

        EfnanDEMİREREN/ŞALPAZARI (Trabzon)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dereye düşüp, ters dönen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereye düşen kamyonet ters döndü; 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EfnanDEMİREREN/ŞALPAZARI (Trabzon)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde dereye düşüp, ters dönen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Sis Dağı Şıhkıranı-Şalpazarı kara yolunun Acısu mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 61 PE 167 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Derede ters dönen kamyonetin sürücü ile yanındaki K.G. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp dereden çıkarılan yaralılar, ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        İklim bilimci Mikdat Kadıoğlu, Kur'an'daki meteorolojik olaylarla ilgili 40...
        İklim bilimci Mikdat Kadıoğlu, Kur'an'daki meteorolojik olaylarla ilgili 40...
        Trabzonspor'un yeni sezon ilk transferi Pina şehre geldi
        Trabzonspor'un yeni sezon ilk transferi Pina şehre geldi
        Trabzon'da yağlı direk yarışması düzenlendi
        Trabzon'da yağlı direk yarışması düzenlendi
        Trabzon Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlaması...
        Trabzon Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlaması...
        Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor
        Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor
        Seyir halindeyken alev alan cip yandı
        Seyir halindeyken alev alan cip yandı