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        Sera Gölü temizliğinde 'yüzer iş makinesi' devrede

        TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon'un önemli turizm destinasyonlarından Sera Gölü'nde kentte yaşanan sel afetinin ardından yürütülen temizlik çalışmalarında yüzer çöpleri temizlemek amacıyla 30 tonluk yüzer paletli amfibik ekskavatörleri devreye aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:34
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        Sera Gölü temizliğinde 'yüzer iş makinesi' devrede
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        TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon’un önemli turizm destinasyonlarından Sera Gölü’nde kentte yaşanan sel afetinin ardından yürütülen temizlik çalışmalarında yüzer çöpleri temizlemek amacıyla 30 tonluk yüzer paletli amfibik ekskavatörleri devreye aldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon’daki Sera Gölü’nde temizlik ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. 2015, 2019 ve 2024 yıllarında yapılan dip temizliğiyle gölde biriken rüsubi malzeme temizlenirken, yukarı havzada inşa edilen tersip bentleri ve çökeltim havuzuyla taşkın riski azaltıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada kentte yaşanan sel afetini ardından göl yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi için DSİ envanterine yeni katılan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerin devreye alındığını açıkladı. 30 tonluk özel makinelerle gölde temizlik çalışmalarına başlandığını belirten Balta, bu özel iş makinelerinin, su üzerinde yüzebilme özelliğiyle göl, nehir ve baraj gibi alanlarda etkili temizlik çalışmaları yapabildiğini ifade etti.

        ‘GÖLÜ DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDUK’

        DSİ Genel Müdürü Balta, geçmiş yıllarda Sera Gölü’nde yapılan dip temizlik çalışmalarıyla gölün doğal görünümüne kavuştuğunu ifade ederek, “2024 yılında yaptığımız son dip temizlik çalışması ile birlikte Sera Gölü’nden rüsubi malzemeleri arındırdık ve gölü yeniden doğal görünümüne kavuşturduk. Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Trabzon’da sağanak yağışlar sonucu göle taşınan ve insan faktörü nedeniyle göle atılan yüzer çöpleri ise bu kez kurumumuz envanterine yeni dahil olan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizlemeye başladık” dedi.

        ’30 TON AĞIRLIĞINDAKİ MAKİNEYİ SUDA YÜZDÜRÜYORUZ’

        30 ton ağırlığındaki makinenin suda yüzdürülerek temizlik çalışmalarının yapıldığını aktaran Balta, “21 Mayıs 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle makine parkımıza 25 adet treyler çekicisi ve 2 adet yüzer paletli ekskavatör dahil etmiştik. DSİ olarak bu özel iş makinelerini, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörümüzü son sağanak yağışlarla birlikte Sera Gölü’nün yüzeyinde biriken yüzer çöpleri temizlemek için aktif olarak kullanmaya başladık. Üzerine monte edilen aparatları ile birlikte 30 ton ağırlığına ulaşan bir makineyi suda yüzdürerek, temizlik çalışmasını yapıyoruz. Bu adım sahadaki hareket kabiliyetimiz açısından son derece önemlidir. Devlet Su İşleri teşkilatı olarak iş makinelerimizle her zaman vatanımızın ve milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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