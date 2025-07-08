Şarkıcı Gökhan Tepe, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Tepe, ilk olarak Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için rahmet diledi.

"Veda Makamı", "Yürü Yüreğim", "Adı Aşk Olsun" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.