Şarkıcı Gökhan Tepe, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Tepe, ilk olarak Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için rahmet diledi.
"Veda Makamı", "Yürü Yüreğim", "Adı Aşk Olsun" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.