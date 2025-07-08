Trabzon'da ambulans helikopter, yaylada ayağı kırılan kişi için havalandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası'nda düşen 60 yaşındaki bir hastanın sol ayağında açık kırık oluştu.
Yakınlarının ihbarı üzerine, engebeli arazi ve yol şartları dolayısıyla bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi.
Trabzon merkeze 70 kilometre mesafedeki yaylaya 15 dakika içinde ulaşan ambulans helikopterle alınan hasta, ilk müdahalenin ardından Hızırbey Heliport alanına ulaştırıldı.
Buradan hazır bekletilen ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen hasta, tedavi altına alındı.
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