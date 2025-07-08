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        Trabzon'da ambulans helikopter, yaylada ayağı kırılan kişi için havalandı

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:07
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        Trabzon'da ambulans helikopter, yaylada ayağı kırılan kişi için havalandı
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        Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası'nda düşen 60 yaşındaki bir hastanın sol ayağında açık kırık oluştu.

        Yakınlarının ihbarı üzerine, engebeli arazi ve yol şartları dolayısıyla bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi.

        Trabzon merkeze 70 kilometre mesafedeki yaylaya 15 dakika içinde ulaşan ambulans helikopterle alınan hasta, ilk müdahalenin ardından Hızırbey Heliport alanına ulaştırıldı.

        Buradan hazır bekletilen ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen hasta, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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